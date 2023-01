Les pharmaciens alertent sur un trafic du médicament anti-Covid Paxlovid vers la Chine

Le Paxlovid, médicament délivré pour le traitement des contaminées par le Covid et à risque de forme grave, manque cruellement en Chine. À Pékin, la flambée de l'épidémie sévit depuis plusieurs semaines déjà et depuis, les pharmaciens alertent sur un trafic de l'antiviral. Certaines personnes ont acheté des boîtes pour les revendre à prix d'or en Chine, alors que le Paxlovid revient en France à 5 euros pour le patient. Cette semaine, l'USPO, l’Union des syndicats de pharmaciens d'officine, a dénoncé un trafic qui "prend de l'ampleur" et "destiné à une exportation clandestine".

"Ça allait jusqu'à 100.000 boîtes"

Pour obtenir du Paxlovid, certains présentent une ordonnance d'un médecin chinois ou une ordonnance française. Mais pour quelqu'un qui n'est pas censé prendre cet antiviral, ce médicament étant réservé aux personnes avec comorbidités, les demandes ont explosé ces derniers jours. "Il y a certaines pharmacies qui ont commandé jusqu'à 200 boîtes et on sait qu'il y a un trafic organisé entre la communauté chinoise et la Chine", a constaté Laurent Filoche, président de l'USPO. "En Chine, les boîtes se revendent plus de 500 euros facilement."

En plus des demandes en pharmacies, certains grossistes importateurs asiatiques ont aussi tenté d'obtenir du Paxlovid, mais cette fois-ci en grande quantité. "Les commandes étaient importantes", note Alain Grollaud, président du groupement des pharmaciens. "Ça allait de 10.000, 50.000 voire 100.000 boîtes de Paxlovid. Et nous, à chaque fois, on leur répond que ce n'est pas possible, c'est un produit contingenté."

Face à cela, le gouvernement a mis en place une restriction : pas plus de 20 boîtes de Paxlovid par mois pour chaque officine.