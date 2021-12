Marseille : les hôpitaux s'apprêtent à transformer les services pédiatriques face au Covid-19

Le niveau 5, le dernier niveau de tension hospitalière, a été déclenché mardi dans les hôpitaux de la région Paca où les interventions non-urgentes sont déprogrammées. C'était déjà le cas à Marseille par exemple, où les quatre hôpitaux de l'APHM (Assistance publique des Hôpitaux de Marseille) ont des services de réanimation occupés pratiquement à 100% face à l'afflux de patients Covid-19.

"On négocie patient par patient"

Faute de pouvoir pousser les murs, mêmes les services pédiatriques, plutôt épargnés par l'épidémie, vont devoir accueillir des adultes malades du Covid. Une situation imminente, selon Jean-Luc Jouve, chirurgien pédiatre et président de la commission médicale d'établissement de l'APHM. "On le voit venir", explique-t-il.

"En réanimation pédiatrique, on est plein pratiquement d'enfants qui ont des bronchiolites graves. Dans la mesure où la réanimation adulte est pleine, on va faire ce qu'on a fait lors de la première vague : on va transformer une partie de la réanimation pédiatrique, au moins la moitié, en réanimation adulte", se désole le chirurgien qui craint un "énorme afflux de patients" à cause du variant Omicron. "On est à un lit près. On négocie patient par patient."