L'UFC-Que Choisir alerte sur la dangerosité de certains moules en silicone

À quelques semaines de Noël, vous êtes peut-être en train de réfléchir aux menus du réveillon, mais pour préparer vos plus beaux plats, attention, n'utilisez pas n'importe quel moule. L'UFC-Que Choisir alerte ce jeudi sur la présence de substances nocives dans les moules à gâteaux en silicone.

Six moules déconseillés

À très haute température au moment de la cuisson, les niveaux des substances émises par les moules vont migrer de ces plats en silicone vers les aliments. La présence de matières grasses dans les aliments accentue cette contamination vers votre gâteau ou votre tarte.

Au total, 29 moules vendus dans le commerce et sur Internet ont été testés par l'UFC-Que Choisir. Parmi eux, 23 sont jugés "peu sûrs", six sont déconseillés par l'association de consommateurs comme les moules Carrefour Home, AliExpress ou encore Tupperware. En revanche, les ustensiles des marques Tefal et Ikea sont les moins dangereux pour la santé.

De nombreux risques pour la santé

En réalité, les risques pour la santé sont nombreux : augmentation du risque de cancer ou encore problèmes de fertilité... C'est pour cette raison que l'UFC-Que Choisir demande de revoir la réglementation française : aucun taux maximal de migration vers les aliments pour les substances les plus nocives n'est défini.

Autre problème dans certains pays européens, les lois sont encore plus laxistes et ces moules fabriqués dans ces pays sont commercialisés légalement en France. L'association de consommateurs souhaite donc que la répression des fraudes soit saisie pour renforcer les contrôles.