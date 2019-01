"60 millions de consommateurs" met en garde contre les moules à gâteaux en silicone et en teflon

En matière de pâtisserie, tous les moules à gâteaux ne se valent pas. Selon une enquête de 60 millions de consommateurs publiée dans son numéro de janvier et repérée mercredi par Le Figaro, certains moules à gâteaux libéreraient des substances indésirables voire toxiques au moment de la cuisson ou lorsqu'ils se trouvent en contact avec certains aliments.

Des substances indésirables relâchées dans les aliments. Selon l'association, qui a analysé neuf moules en silicone et en teflon, la plupart de ceux-ci relâchent dans les aliments des produits qui interviennent notamment dans la fabrication du silicone, des additifs ou des fongicides.

Les quantités sont d'ailleurs parfois "non négligeables", pointe 60 millions de consommateurs, précisant que cela survient notamment lorsque de l'huile ou du beurre est utilisé au fond du moule. Trois sont particulièrement pointés du doigt : le moule à cake Bake Me de Gifi, le moule pour 9 madeleines de Zodio et le moule pour 9 madeleines élastomoule de De Buyer. Ils contiennent des substances indésirables qui, "sous l’effet de la chaleur et de l’usure", "peuvent migrer en quantités parfois non négligeables" et ainsi "polluer les aliments".

Par ailleurs, l'association assure également avoir détecté des composés organiques volatiles (COV) dans ces moules qui peuvent migrer dans les aliments au moment de la cuisson. Or certains COV sont potentiellement toxiques, rappelle 60 millions de consommateurs. Le plus mauvais élève en la matière est le moule pour 9 madeleines de la marque Mastrad.

Attention aux moules en métal rayés. Les moules en métal ne sont pas épargnés pour autant. Selon l'association, ils peuvent être dangereux à partir du moment où ils sont rayés car de l'aluminium ou du fer peut se détacher et s'infiltrer dans les préparations. Certains sortent toutefois du lot, réputé moins "chargé" que les autres en substances nocives, comme par exemple le moule en silicone pour 9 madeleines Carrefour Home, qui "remplit sa mission sans exposer le consommateur à une quelconque pollution".