Les vaccins anti-Covid ont-ils des effets indésirables sur le cycle menstruel ?

"J’ai eu des règles hypers douloureuses pendant trois jours, j’ai même fait des malaises", confie Eva. Après le vaccin contre le coronavirus, cette étudiante de 21 ans a vécu deux semaines d’angoisse et d'incompréhension. Ses règles étaient en retard. Et quand elles sont enfin arrivées, Eva a failli se rendre aux urgences tellement la douleur était importante. Cette étudiante n’est pas la seule. De plus en plus de femmes se plaignent en tout cas de douleurs inhabituelles et de dérèglement. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a ainsi décidé vendredi de classer comme "signal potentiel" les troubles menstruels après la vaccination. Et pour cause, 36 cas ont déjà été signalés avec Moderna, sur plus de 6,4 millions d’injections, et 229 avec le vaccin Pfizer, sur plus de 53 millions de piqûres.

"C’est fou que ce sujet ne soit pas plus mis en avant"

Sur les réseaux sociaux, des femmes évoquent des douleurs insupportables. Certaines ont même cru faire une fausse couche. Faute d'études sur le sujet, Louisadonna, artiste et psychologue, a lancé un sondage sur Instagram pour tenter d'évaluer l'ampleur du phénomène. "J’ai reçu 140 témoignages pour le moment. Beaucoup de personnes avaient peur d’être enceinte parce qu’il y avait un arrêt des règles pendant plusieurs mois", détaille-t-elle.

Je confirme les rumeurs sur les règles douloureuses post-vaccin — Aurore (@La_Borealis) July 26, 2021

par contre le vaccin pas des lol sur les règles je suis super régulière mais là post second dose j’ai eu 5 jours de retard + spotting et là enfin le 1er jour j’ai des crampes comme jamais — méli (@veIvetinfurs) August 2, 2021

Pour Louisadonna, "c’est assez fou que ce sujet là ne soit pas plus mis en avant". "Il concerne au moins la moitié de la population !", poursuit-elle.

Une inflammation après la réaction immunitaire

Ces dérèglements pourraient bien être en lien avec le vaccin. C’est en tout cas le point de vue de Nasrine Callet, gynécologue. "Quand on fait un vaccin, on déclenche une tempête immunitaire dans le corps pour que les globules blancs se défendent contre le virus. Tout ça crée une réaction inflammatoire qui peut aussi être située au niveau des organes gynécologiques, d’où les troubles des règles", explique ce médecin.

Mais il ne s'agit là que d'une hypothèse. En attendant une étude fiable sur le sujet, Nasrine Callet préconise de prévenir les femmes au moment de leur vaccination.