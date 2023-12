Les nitrites autorisés dans la charcuterie mais interdits dans la nourriture pour chiens et chats

Des nitrites dans nos tranches de jambon, mais pas dans les croquettes de nos animaux. Une situation a priori incongrue, mais bien réelle puisque la Commission européenne a décidé de supprimer cet additif controversé de la nourriture pour chiens et chats tandis qu'il reste autorisé, bien que limité, dans les produits de charcuterie que nous consommons.

Il s'agit en réalité d'une démarche directe des fabricants. Il y a deux ans, ils n'ont pas renouvelé, auprès de la Commission européenne, leur demande d'autorisation pour utiliser les nitrites dans la production de nourriture pour les animaux. De quoi entraîner, en juin dernier, l'arrêt pur et simple de l'autorisation de ces additifs.

"Le monde devient fou"

Une décision que les fabricants justifient, entre autres, par le mode d'alimentation de nos animaux de compagnie, presque exclusivement composé de croquettes et de pâtés, très concentré en additifs. La mesure ne s'applique pour l'instant qu'à la nourriture pour chiens et chats. Des produits pour animaux contenant des nitrites resteront en rayon jusqu'en octobre prochain, le temps d'écouler les stocks.

Cette interdiction a immédiatement fait réagir les partisans d'un bannissement des nitrites dans la charcuterie. "Le monde devient fou. On sait, aujourd'hui, que la science a parlé, notamment l'Institut contre le cancer, l'Anses... On sait que les nitrites tuent les humains. Et aujourd'hui, l'Europe va davantage protéger nos animaux de compagnie et on va continuer à tuer les Français avec des nitrites dans la charcuterie", fulmine Richard Ramos, député MoDem du Loiret, à l'origine d'un projet de loi visant à prohiber ces additifs de la charcuterie.

Ce dernier dénonce la pression du lobby des fabricants de charcuterie pour le maintien de l'utilisation des nitrites. Il a adressé une lettre au président de la République pour lui demander d'intervenir dans ce dossier.