Jambon : comment les industriels ont-ils dissimulé les dangers des nitrites sur la santé ?

Il y aurait un lien entre consommation de charcuterie contenant des nitrites et cancer colorectaux. C'est ce qu'un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation devrait dévoiler officiellement mardi. Dimanche déjà, nos confrères du JDD avaient pu accéder à une synthèse de ce rapport en avant première. Selon cette note, les nitrites présents dans la charcuterie provoquerait des cancers.

Technique de la peur pour dissimuler les dangers des nitrites

Cela faisait des années que l'on avait un doute sur la dangerosité des nitrites. Un doute savamment entretenu de différentes manières. Selon Camille Dorioz de l'association Foodwatch, certains industriels utiliseraient la technique de la peur pour dissimuler les dangers des nitrites sur la santé.

"En disant qu'on ne peut pas s'en passer et qu'on va écrouler financièrement une filière, qu'on va prendre des risques pour la santé des consommateurs. Et d'appuyer ça très fortement auprès des politiques, auprès des consommateurs", détaille-t-elle sur Europe 1. Ensuite, l'influence se jouerait auprès de certains politiques. Richard Ramos, député centriste dans le Loiret qui se bat pour l'interdiction des nitrites, dénonce le "pantouflage": lorsqu'un haut fonctionnaire quitte son poste pour une entreprise privée.

Des données scientifiques douteuses

"C'est le cas d'un haut fonctionnaire au ministère de l'Agriculture. Il est aujourd'hui président des industriels de la charcuterie. Pour essayer de se servir de son réseau pour faire passer des textes de loi". Un réseau si étendu qui permettrait même de créer de toutes pièces des preuves scientifiques. "C'est simple, je fabrique une fausse étude et on a des gens qui répondent parce que les labos, de temps en temps sont exempts d'argent et je le mets sur le marché. Il arrose les députés, les sénateurs pour pouvoir le faire"

Mais aujourd'hui, il n'y aurait plus aucun doute, selon l'ANSES, il y aurait un lien entre cancers et consommation de charcuteries contenants des nitrites.