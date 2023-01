Charcuterie, plats préparés... Attention aux nitrites qui augmenteraient le risque de diabète

15.000 produits d'alimentation en contiennent : les nitrites. Ils donnent par exemple sa couleur rose au jambon, et permettent une meilleure conservation des aliments mais leur consommation régulière augmenterait le risque de développer un diabète de type 2, révèle une étude menée par les chercheurs et chercheuses de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), de l'INRAE, de l'Université Sorbonne Paris Nord, de l'Université Paris Cité et du Cnam, au sein de l’Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (Eren-Cress).

Ne pas dépasser 150 grammes de charcuterie par semaine

Pour les plus gros consommateurs de produits qui contiennent des nitrites comme la charcuterie mais aussi les plats préparés, le risque de risque de développer un diabète augmente de 53%. Sur plus de 104.000 adultes qui ont participé à l'étude de l'Inserm, près de 1.000 ont développé un diabète de type 2 depuis 2009.

Le point commun de tous ces malades : leur consommation régulière de charcuterie, explique Mathilde Touvier coordinatrice de l'étude. "Chez les plus forts consommateurs de nitrites, on était environ à 24-25 grammes de charcuterie par jour, ce qui représente entre une et deux tranches, sachant que la recommandation est de ne pas dépasser 150 grammes de charcuterie par semaine."

Un lien entre nitrites et cancers colorectal

L'été dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) avait établi un lien entre nitrites et cancers colorectal. Mathilde Touvier espère donc que cette nouvelle preuve de la dangerosité de ces additifs pour la santé mènera à une réduction, voire une interdiction de l'usage des nitrites dans les aliments.

L'étude NutriNet-Santé est une étude de cohorte dont l'objectif est de mieux évaluer les relations entre la santé et la nutrition et il est toujours possible d'y participer en s'inscrivant sur le site etude-nutrinet-sante.fr.