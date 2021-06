Les caroténoïdes, meilleurs alliés pour protéger nos yeux de la DMLA

On dit que les carottes rendent aimable et qu'elles donnent bonne mine, mais elles permettraient aussi de conserver une bonne vue. C'est ce que vient de démontrer une équipe de chercheurs de l'Inserm. Selon leur étude, les carottes - mais aussi les autres aliments faisant partie du régime méditerranéen - permettent de protéger notre rétine, notamment d'une maladie : la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Ces aliments, dont les carottes, contiennent en effet des caroténoïdes, des pigments végétaux qui vont être protecteurs de la vue. Jusqu'à présent, les scientifiques se doutaient que certains aliments pouvaient protéger l'œil, mais c'est la première étude qui arrive à le prouver formellement.

Un rôle antioxydant et d'absorption de la lumière bleue

Jusqu'à quel point est ce que les fruits et légumes peuvent protéger nos yeux ? Dans cette étude qui a suivi pendant huit ans plus de 600 patients, ceux qui avaient une concentration plus importante en caroténoïdes avaient 40% de risques en moins de développer une DMLA sévère. Ce n'est pas rien face à une maladie qui est la première cause de cécité en France après 50 ans. Ainsi, le simple fait d'avoir une alimentation variée et équilibrée permet de réduire le risque de formes graves de la maladie.

Comment agissent ces caroténoïdes ? D'une part, ils absorbent la lumière bleue, connue pour endommager la rétine sur le long terme, et jouent, d'autre part, un rôle antioxydant afin de protéger la rétine du stress oxydatif.

Le régime méditerranéen, une mine de caroténoïdes

Ces caroténoïdes sont présents dans les carottes, mais plus largement dans le régime méditerranéen - ou régime crétois -, également connu pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et parce qu'il réduit le risque de développer certains cancers.

Ce régime est simple : il est basé sur la consommation de fruits et légumes. Les caroténoïdes se trouvent alors plus particulièrement dans les fruits et les légumes de couleur jaune orangée, comme les tomates ou les agrumes, ainsi que dans les légumes à feuilles vertes comme le chou ou les épinards. Par ailleurs, le régime méditérranéen apporte aussi des oméga 3 grâce aux poissons gras et à l'huile d'olive.