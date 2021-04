Problèmes de vue : tout savoir sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge

DÉCRYPTAGE

Au micro de Sans rendez-vous mardi sur Europe 1, Thomas, un auditeur de Dijon, raconte que le médecin de son père a diagnostiqué une dégénérescence maculaire chez ce dernier. Le médecin lui a expliqué que cette dégénérescence était liée à l'âge mais Thomas est inquiet et aimerait en savoir plus. Le docteur et chroniqueur Jimmy Mohamed lui confirme que l'âge est un facteur explicatif important et donne quelques pistes pour faire des exercices visuels.

Qu'est-ce que la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ?

"La DMLA correspond à la dégradation de la macula. La macula, c'est la partie centrale de la rétine, là où vont converger les rayons lumineux. Comme la partie centrale de la rétine va être abîmée, la vision centrale va être atteinte mais la vision périphérique conservée. C'est la première cause de handicap visuel en France. On ne finit pas totalement aveugle lorsqu'on a cette maladie.

Quelles en sont les causes ?

L'âge est le principal facteur de risque après 50 ans. La fréquence de ce risque augmente lorsqu'on vieillit : à 50 ans, il y a 1% de risque d'avoir une DMLA, puis on passe à 30% après 75 ans. Mais il y a d'autres facteurs comme celui génétique ou l'obésité. En surpoids, vous êtes plus à risque d'avoir une DMLA. Le tabac est aussi un facteur de risque. A l'inverse, certains facteurs sont protecteurs : consommer des aliments riches en oméga 3 permet de limiter le risque de DMLA.

Comment reconnaître les symptômes ?

Dans un premier temps, la DMLA peut être asymptomatique, car il y a plusieurs formes de DMLA. Dans sa forme sèche, seuls des petits dépôts se forment sur la rétine. Dans sa forme humide, il y a une production de vaisseaux qui soulèvent la rétine et atteignent la vision centrale.

Pour identifier la maladie, un test tout simple peut être fait. Pour cela, il faut télécharger une grille appelée la grille d'Amsler. C'est une grille quadrillée avec un petit point au milieu. Si vous voyez ce point, tout va bien. Mais si vous commencez à voir des lignes déformées, cela peut correspondre aux premiers symptômes de la DMLA : il faut donc consulter. Cette grille se trouve facilement sur internet.

Concrètement, la DMLA va gêner lors de la lecture et la personne concernée va avoir besoin de plus en plus de lumière pour voir. Dans un second temps, les objets sont vus de manière un peu déformée.

Y a-t-il un traitement et des exercices à faire ?

Le traitement consiste dans des injections pour bloquer la formation des vaisseaux sanguins incriminés. Grâce à la thérapie génique ou à d'autres thérapies cellulaires, on espère bientôt pouvoir éviter la propagation de ces vaisseaux afin d'éviter d'avoir à faire ces injections.

Un orthoptiste peut par ailleurs vous proposer des exercices de rééducation, qui vont viser à ce que le patient s'aide de sa vision périphérique pour compenser le manque de vision centrale. Évidemment, cela ne fait pas partie du traitement mais cela peut être une aide pour accompagner au mieux le patient.