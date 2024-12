Le Shingrix, le vaccin contre le zona, désormais remboursé pour une partie de la population

Le Shingrix, le vaccin qui permet d'éviter l'apparition d'un zona 8 fois sur 10, est désormais remboursé pour les plus de 65 ans et les adultes immunodéprimés. Ces deux publics cibles sont les plus à risque de développer un zona. Le Shingrix coûte 300 euros.



C'est une bonne nouvelle pour les 300.000 personnes touchées chaque année en France par le zona, cette maladie due à la réactivation de la varicelle, souvent très douloureuse. Le Shingrix, le vaccin contre ce virus vendu dans l'Hexagone depuis l'an dernier, va désormais être remboursé pour une partie de la population.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Toutes les personnes de plus de 65 ans et tous les adultes immunodéprimés vont donc pouvoir se faire rembourser ce vaccin, qui coûte 300 euros. Ces deux publics cibles sont les plus à risque de développer un zona puisque le virus de la varicelle se réactive le plus souvent à partir de 50 ans, lorsque le système immunitaire devient plus fragile avec l’âge ou après des traitements comme une chimiothérapie. Par ailleurs, le zona peut toucher toutes les personnes qui ont déjà eu la varicelle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette prise en charge va aussi permettre aux pharmaciens, infirmiers et biologistes de prescrire et d'administrer le vaccin. L’ancien vaccin, le Zostavax, n’est lui plus commercialisé depuis juin dernier. Son efficacité était jugée trop faible. Le Shingrix qui se fait en deux doses à 2 mois d’intervalle permet d’éviter l'apparition d'un zona 8 fois sur 10.