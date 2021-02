Pourquoi faire un don est bénéfique aussi... pour le donneur

Et si donner à autrui - du temps, de l'argent, des biens - nous rendait plus heureux ? C'est ce que constatent plusieurs études sur le bonheur et la générosité, décryptées par Jimmy Mohamed, le consultant santé d'Europe 1 dans l'émission "Sans rendez-vous". Le don permet d'activer certaines zones du cerveau, notamment celle du bonheur et du plaisir. Le pouvoir du don, matériel ou non, a un impact positif sur l'être humain. Alors plus d'excuses : donnons !

Un effet scientifiquement prouvé

Parmi les études consacrées à ce sujet, l'une d'entre elles consistait à donner à des étudiants cinq dollars pendant cinq jours, explique Jimmy Mohamed. Ils pouvaient dépenser l'argent pour eux-mêmes ou le donner à quelqu'un dans le besoin. Au moment de décider, les sujets étaient soumis à une IRM cérébrale et remplissaient un questionnaire de satisfaction lié au bonheur. Les médecins ont réalisé que plusieurs zones du cerveau s'activaient parmi ceux qui préféraient donner à autrui, notamment celles de la générosité mais aussi du bonheur. A l'inverse, les structures responsables de l'angoisse, stockée dans l'amygdale, s'éteignaient. Le niveau de bonheur et de satisfaction des sujets les plus généreux étaient supérieurs aux autres.

Sur le même principe, une étude suisse publiée en 2017 dans la revue Nature Communications avait conclu à des résultats similaires après une expérimentation sur 50 personnes durant quatre semaines.

Une source de bonheur sans limites

"Donner ce que vous voulez en fonction de vos moyens et des besoins de certains", explique le docteur Jimmy Mohamed. Le sentiment de bonheur est intensifié lorsque la personne aidée directement est dans le besoin : proches, sans domicile fixe etc. "Le bonheur sera un peu supérieur que lorsque vous donnez de l'argent à une association caritative", souligne le consultant santé d'Europe 1. "Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonheur" dans ce second cas.

>> LIRE AUSSI - Le "hygge", un art de vivre danois qui permet de se connecter à soi et aux autres

Et le plus intéressant est que cette source de bonheur ne s'épuise pas, contrairement au plaisir de recevoir. "Quand on vous offre un cadeau, vous êtes content. Alors imaginez les cadeaux tous les jours", poursuit Jimmy Mohamed. "Au bout d'un moment, on est un peu blasé." Cet effet est baptisé "effet hédonique", c'est l'épuisement du bonheur, de cette dopamine. Mais...cela n'existe pas dans le don. "La générosité ne s'épuise jamais. Les structures responsables du bonheur vont toujours s'activer dans notre cerveau lorsqu'on donne quelque chose", assure le docteur.

Face à la générosité, les cerveaux ne sont pas égaux. Celui des femmes est plus sensible au partage, quand chez les hommes le circuit du plaisir s'active également lorsqu'ils font des actions pour eux-mêmes. "Ce n'est pas quelque chose qui est innée, mais acquise", explique Jimmy Mohamed. Dans l'enfance, les filles ont été ainsi conditionnées à donner plus, tandis que les garçons ont appris à être plus égoïstes. Un changement éducatif à ce niveau pourrait, à terme, rendre la société meilleure.