Attention à l'ingestion des piles bouton par les enfants : "Etre un peu plus vigilant pendant les fêtes"

C'est un petit objet tout rond et inoffensif en apparence. Les piles bouton, dans les mains des jeunes enfants, peuvent pourtant mener à la catastrophe. Car ces piles au lithium sont très répandues dans notre quotidien, dans les télécommandes, les clés de voiture, ou les jouets, cadeaux phares au pied du sapin de Noël. "Il faut être un peu plus vigilant que d'habitude", prévient sur Europe 1 Estelle Aubry. Le CHU de Lille, où elle travaille comme chirurgien pédiatre, vient de soigner trois enfants en urgence pour des ingestions de piles-boutons. "Quand on est en famille, on est un tout petit peu moins vigilant", reconnait-elle.

Faire de la "prévention primaire"

Alors Estelle Aubry lance un message de prévention à un moment de l'année "où plein d'enfants d'ages différents vont jouer, ce qui est très bien pour le développement psychologique". Le risque, ce sont "les mélanges de jouets". "Il ne faudrait pas que ces fêtes se transforment en drames", averti le chirurgien pédiatre du CHU de Lille. Un décès par ingestion de ces piles bouton a été enregistré en 2018 non loin de là, près de Calais. "On voit que sur le territoire se produit le même phénomène que dans les pays industrialisés. Les ingestions de piles-boutons augmentent, et malheureusement les accidents graves avec", raconte Estelle Aubry, qui a comparé les chiffres des urgences de Lille avec ceux des centres anti-poison en France.

Partie de ce constat, Estelle Aubry a décidé d'agir, car "cela ne va faire que croître si les gens ne sont pas prévenus". La solution la plus efficace, selon elle, reste "la prévention primaire". "Il faut faire attention à ce que ces piles bouton ne puissent pas être en contact avec des enfants", conseille-t-elle. "Il faut qu'elles soient rangées dans des endroits pas très accessibles."