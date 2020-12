LA QUESTION SEXO - Mon mari ne veut pas faire l'amour chez mes parents pendant les fêtes, que faire ?

Pas toujours facile de savoir comment se comporter dans la demeure de ses beaux-parents. Dans l’émission Sans rendez-vous mercredi sur Europe 1, la sexologue et psychiatre Catherine Blanc répond à la question d'une auditrice, Barbara, qui se demande pourquoi son mari n'arrive pas à avoir de rapports sexuels avec elle chez ses parents. Le couple va y passer deux semaines pendant les fêtes et Barbara se demande quoi faire.

La question de Barbara

"On va chez mes parents pour les fêtes. Je sais que ça veut dire 'ceinture' niveau sexe pendant deux semaines, parce que moi, aucun problème, mais mon mari, ça le bloque totalement. Que faire ?"

La réponse de Catherine Blanc

"On est dans un contexte de fêtes de fin d'année, de fêtes de Noël et donc de réunions familiales. Assez naturellement, on retourne à une idée d'enfant, on retourne chez nos parents, même si ce sont nos beaux-parents. On se retrouve avec des parents qui vont nous bichonner et même si on a des enfants, d'ailleurs, on y retourne soi-même en tant qu'enfant. C'est ce qui fait d'ailleurs toutes les difficultés, souvent, de ces réunions familiales. Par conséquent, la sexualité, pour certains, ne s'invite plus puisque ce n'est pas la position de l'adulte qui vient dans ce lieu-là, mais bien la position de l'enfant vis-à-vis des parents.

Pourquoi est-il bloqué alors que ce sont les parents de Barbara ?

Il peut y avoir le contexte géographique de où ils dorment, c'est-à-dire la proximité des chambres ou si la cloison est toute fine... Par ailleurs est-il est bloqué par la présence des parents ? Ou est-ce que sa propre femme n'a plus la même attitude parce qu'elle est chez ses parents ? Est-elle, de fait, toujours désirable pour lui ?

N'a-t-on pas aussi plus l'esprit de famille que l'esprit de couple en cette période ?

C'est exactement ça, on désexualise les choses. Pour certains, c'est compliqué de trouver sa place. Est-on le parent où est-on l'enfant ? Il faut gérer l'une et l'autre des relations, ce qui donne déjà beaucoup de travail au niveau psychique. Donc évidemment, physiquement à ce moment-là, on met un peu sur pause et je ne vois pas très bien où est le problème. Si ce n'est manifestement pour Barbara pour qui quinze jours sans relations sexuelles c'est énorme. Peut-être faut-il à ce moment-là, puisque qu'ils vont chez les parents de Barbara, qu'elle s'interroge sur pourquoi elle souhaite y aller quinze jours.

La gêne de son mari n'a pas forcément à voir avec le fait qu'ils soient ou non chez les parents de Barbara. Cette gêne semble plutôt liée la relation qu'il entretient avec ses beaux-parents, au devoir qui est le sien. Une telle gêne peut aussi survenir parce qu'on se sent dans une situation de devoir protéger et câliner. Peut-être se sent-il aussi comme un enfant de ses beaux-parents. Vous avez des gens qui, grâce à leur mariage, trouvent des parents qu'ils n'avaient pas et, à ce titre, ressentent un devoir de fidélité. Comme si la sexualité était une infidélité ou une violence potentielle qui ne pouvait pas se faire dans ce cadre-là.

Les fêtes sont-elles propices à une augmentation de la libido d'habitude ?

Il est intéressant de se poser la question de pourquoi, peut-être, ma libido semble plus forte à cette période éventuellement. Est-ce que c'est autant que d'habitude ? Ou est-ce que c'est plus fort quand je vais chez mes parents ? Cela pose question : pourquoi est-ce à ce moment-là que ma libido est au plus haut ? Au moment où, justement, je suis dans ce territoire parental. C'est à réfléchir du côté de Barbara. Quant à savoir s'il y a plus de libido pendant les fêtes, je n'ai pas fait d'études sur la question. J'imagine quand même que la Saint-Sylvestre doit être un peu plus propice à la sexualité que ne l'est Noël."