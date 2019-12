LA QUESTION SEXO - Mon conjoint se promène souvent nu dans l’appartement, est-il exhibitionniste?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Peut-on être gêné par la vue du corps nu de son partenaire ? C'est le cas de Céline, dont l'époux se promène régulièrement dans leur appartement dans le plus simple appareil, et qui s'interroge sur les raisons poussant ce dernier à ne porter aucun vêtement. Lundi, dans Sans rendez-vous, la sexologue Catherine Blanc lui a livré ses conseils.

La question de Céline

Mon mari se promène régulièrement nu dans l’appartement, est-il exhibitionniste ?

La réponse de Catherine Blanc

Si la question est simple, la réponse l'est moins. Le mari de Céline est-il quelqu'un qui impose sa nudité alors qu'elle est en difficulté avec sa propre nudité et celle de l'autre, et qu'elle le vit comme une sorte de sexualité qui lui est imposée ? Se promener nu n'est en soi pas problématique, c'est par rapport à notre culture et notre idée de pudeur personnelle que le problème peut se poser.

Par définition, l’exhibitionnisme, c'est imposer à l'autre une sexualité, de se dire 'je t'impose une pensée sexuelle quand tu n'est pas forcément dans cette pensée là'". Ce n'est pas le tout d'être nu, c'est de mettre dans la tête de l'autre une idée sexuelle alors qu'il n'est pas préparé à cela et n'est pas en capacité d'y faire face.

Pourquoi Céline est-elle dérangée par la vision du corps nu de son partenaire ?

La question de la sexualité n'est que dans la tête de celui qui met de la sexualité. On peut être nu sans qu'il y ait la moindre idée de sexualité, mais manifestement, pour Céline, c'est de la sexualité, et c'est pour ça qu'elle imagine son mari exhibitionniste.

Si cette homme est toujours nu, à table, dans le salon, on voit bien qu'il y a quelque chose inapproprié. Peut être que dans leur sexualité, ils sont tout feux allumés et nus, mais c'est le champ de la sexualité et ça peu lui convenir, mais elle a de toute évidence une difficulté à accueillir le corps et le sexe de l'autre quand elle n'est pas branchée sur la sexualité.

Doit-elle en parler à son compagnon ?

Bien sur qu'elle peut lui dire si elle est gênée. Mais lui est peut être naturiste, et dans les camps de naturistes, toutes les activités se font tout nu. Pour le mari de Céline, se promener nu est peut-être anti-sexuel, car à partir du moment où il est nu, il nie le sexe, car c'est son corps qui est simplement libre, quand l'autre n'y voit que du sexuel. C'est toute la difficulté, et c'est d'ailleurs pour cela que dans les camps de naturistes, les gens ne sont pas invités à venir regarder, car dans leur esprit, c'est sexué, alors que pour ceux qui sont dans la tranquillité de pouvoir se dénuder, à partir du moment où on se déshabille, c'est qu'il n'y a plus rien à cacher. C'est toute l'ambivalence du rapport à la sexualité des uns et des autres.