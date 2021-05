LA QUESTION SEXO - En couple depuis le lycée, est-ce que je ne passe pas à côté de quelque chose ?

Rencontrer son compagnon dès le lycée peut-il être un souci pour la durabilité du couple ? C'est ce que se demande Lucie, 27 ans et en couple depuis ses 16 ans avec son compagnon. Un partenaire qui la rend heureuse et avec qui elle se projette. Pourtant, la jeune femme a l'impression de passer à côté de quelque chose. Un sentiment compréhensible pour la sexologue Catherine Blanc, qui pointe du doigt dans Sans rendez-vous la responsabilité de la société.

La question de Lucie, 27 ans

Je suis avec mon copain depuis mes 16 ans. Je n'ai connu que lui et j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Pourtant, je suis très bien avec mon copain et on se projette facilement. Je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je devrais lui en parler ?

La réponse de Catherine Blanc

"C'est une question qui peut se comprendre. D'autant que notre société imagine qu'il faut avoir gouté à tout pour être capable de faire un choix. Evidement, on peut se demander si à 16 ans on sait avec qui on est bien ou est-ce qu'on est bien avec la personne qui a 16 ans comme nous. Est-ce qu'on est bien parce que cette personne nous permet de nous émanciper de nos parents, nous permet d'anticiper un début de vie d'adulte ? Est-ce qu'on a trouvé une sorte de moitié pour envisager des choses pour soi-même, en dehors de ce qui a fait notre construction d'enfant au sein de la famille ?

Ou alors, on peut y avoir trouvé une relation de maturité, une relation pleine d'amour, pleine de surprises et pleine de créativité. Faut-il à ce moment là, parce que ça fait dix ans, se dire 'oulala, mais je n'ai pas connu un garçon plus grand, plus petit, d'une autre culture' et se demander si on a fait le bon choix ? On ne va pas essayer la terre entière pour décider que c'est une personne qui nous convient. Mais notre société est assez cruelle. Elle nous dit 'tu ne sais rien parce que tu n'as pas tout testé'.

Est-ce que c'est encore fréquent de rencontrer des couples qui se sont connus au lycée ou au collège ?

Oui, et comme Lucie, ces couples qui parfois me consultent se disent qu'ils n'ont pas tout testé. Ils imputent la difficulté qu'ils ont au sein de leur couple (être tenté d'aller voir ailleurs) avec le fait de ne pas avoir eu d'autres relations. Alors qu'ils auraient peut-être connu la même chose s'ils avaient eu des aventures. Ils fantasment sur ce que la société propose.

Après, est-ce très important de se mettre en couple tout de suite pour sauter à pieds joints de la cellule familiale au couple ? Quelle peur y a-t-il à s'éprouver soi-même, dans la solitude, dans la créativité, dans l'autonomie personnelle ? Je crois que ce qui pose question, c'est moins le fait d'avoir eu un seul partenaire que de ne pas avoir expérimenté l'autonomie. C'est ça qui me parait être le nerf de la guerre.

Est-ce qu'on peut imaginer que dans dix ans, elle puisse être encore en proie au doute ?

Tout dépendra de ce qu'elle fait de cette relation, si elle est dans la création, si elle est bien, si elle a plein de projets. Tout ça alimente une vie excitante au quotidien, au long cours. Il est possible que dans dix ans, avec les hauts et les bas de tout couple qu'elle éprouvera et qu'elle surmontera, elle soit toujours avec le même garçon si elle le souhaite. Après, qu'elle connaisse un ou plusieurs hommes, les relations sont toujours pareilles donc ça ne changera pas.

Cependant, on voit que des générations entières fonctionnent en se mettant en couple très jeune et en passant le reste de leurs jours ensemble. Et ils le font très joliment. Encore une fois, tout dépend également de la maturité. Si on était mature à 16 ans et qu'on cherche encore à faire grandir cette maturité auprès de quelqu'un, cela se passera plutôt bien. En revanche, si on était immature et qu'on est avec quelqu'un d'immature également, qu'on reste des enfants... il y aura un jour où on se réveillera et c'est à ce moment là qu'on divorce justement."