Bientôt une piqûre en gélule, pour ceux qui ont peur des seringues

La piqûre sans douleur est un peu le Graal de la médecine, cela fait des années que l’on cherche. Il existe désormais une gélule qui s'ouvre dans l'estomac, avec un mécanisme qui fait sortir une mini-seringue qui se plante dans le muscle de l’intestin. Mise au point par Rani Therapeutics, la première gélule de ce genre a été testé avec succès sur l'homme. Elle a donc de grandes chances d’être commercialisée.

Un procédé indolore

L’idée est toute simple : il suffit de mettre l’aiguille dans une petite gélule et de l’avaler, avec un verre d'eau comme n'importe quel médicament. Une fois dans l’intestin, sa coque va se dissoudre et va révéler un mécanisme qui va planter la fameuse aiguille dans la paroi de l’intestin et réaliser l’injection.

Un procédé indolore car cette paroi n’a aucun récepteur de douleur aiguë, donc on ne sentira absolument rien. Ce dispositif a été testé récemment sur une cinquantaine de patients pour un traitement contre le cancer, et aucun d'entre eux n’a ressenti de douleur, pas même une gêne.

Quasiment toutes les injections intramusculaires pourraient être désormais faites par ce procédé. C'est donc une avancée majeure dans l'administration des traitements, et notamment pour les diabétiques, qui doivent multiplier les injections d'insuline. Les urgentistes, qui ont parfois du mal à faire oublier la taille de la seringue à leurs patients, pourraient également voir une vraie avancée dans ces gélules.