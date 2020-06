INFORMATION EUROPE 1 - Didier Raoult se verrait bien sur scène pour un one-man-show

INFO EUROPE 1

La crise du coronavirus en a fait l'un des personnalités les plus en vue du moment. Et cette notoriété nouvelle pourrait lui donner envie de se lancer dans un surprenant projet. Selon les informations d'Europe 1, le professeur Didier Raoult se verrait bien monter sur scène, et a même déjà évoqué cette idée avec le producteur Stéphane Simon.

Stéphane Simon, ancien producteur de Thierry Ardisson, est aujourd’hui dans le business de la web-télé, comme celle de Michel Onfray : OnfrayTV. Il est également derrière le projet du magazine Front populaire, auquel va justement participer Didier Raoult.

Stéphane Simon confirme avoir évoqué le sujet avec Raoult

Contacté pour savoir si ce projet de stand-up de Didier Raoult était bien réel, Stéphane Simon confirme avoir bien évoqué le sujet avec lui. Mais pour l'heure, précise-t-il, ce n'est qu'une idée dans l'air entre le directeur de l’IHU Méditerranée et lui.