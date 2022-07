Incendies en Gironde : «Les fumées sont un vrai cocktail toxique», alerte un pneumologue

Cela fait plusieurs jours que les habitants et les vacanciers de Gironde voient se dresser dans le ciel des colonnes de fumées, depuis leur maison ou le bord de la plage. Mais ces fumées sont-elles dangereuses pour eux ? Y a-t-il des mesures préventives à prendre ?

"Il faut absolument se retirer de l'exposition de la fumée"

Pour Frédéric Le Guillou, pneumologue et président de l'association Santé Respiratoire France, "les fumées sont un vrai cocktail toxique. Il y a deux types de fumées : d'abord des fumées noires dans lesquelles on peut retrouver du benzène, du cyanure et du monoxyde de carbone. Et puis, il y a les fumées blanches qui, elles, dégagent des particules fines qui sont nuisibles, pénètrent jusqu'aux alvéoles pulmonaires, ensuite passent dans les vaisseaux sanguins et peuvent engendrer derrière des complications vasculaires avec des trombones, c'est-à-dire des caillots. Cela peut arriver à partir du moment où on commence à avoir les premiers symptômes, le picotement des yeux, le nez qui pique, la toux", détaille-t-il.

"Il faut absolument se retirer de l'exposition à la fumée pour éviter des intoxications plus importantes. Pour s'en protéger, on clôt les fenêtres, on reste chez soi. On peut mettre un masque pour limiter l'inhalation de ces particules et donc diminuer le risque", conseille le pneumologue.