HoloLens : des lunettes de réalité mixte qui "révolutionnent" le travail des chirurgiens

Un nom pour une révolution en médecine : HoloLens. Cette paire de lunettes de réalité mixte, inventée par Microsoft et présentée en 2015, permet de simuler des hologrammes qui s'intègrent dans le champ de vision de l'utilisateur. Une technologie utilisée pour assister les chirurgiens dans leurs opérations. Casque connecté sur la tête, le médecin au bloc opératoire peut communiquer à distance avec d'autres professionnels en cas de difficulté et obtenir conseils et informations importantes pour s'occuper au mieux de son patient.

Une révolution pour la chirurgie

Trois ans après la première intervention chirurgicale holographique, tous les professionnels dans le monde qui maîtrisent ce nouvel outil en débattent ce mardi lors d’une conférence organisée par les Hôpitaux de Paris. Thomas Grégory, chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique à l'hôpital Avicenne, à Bobigny, se sert de cette nouvelle technologie depuis trois ans. "Ça va révolutionner la chirurgie parce que ça permet au chirurgien d'avoir toutes les informations dont il peut avoir besoin en temps réel pour être plus performant", assure-t-il.

"Je suis chef d'un service orthopédique, il y a trois blocs opératoires qui sont sous ma responsabilité. À tout moment, un chirurgien qui a peut-être un peu moins d'expérience que moi et qui rencontre une difficulté peut m'appeler pour me demander un conseil", ajoute le chef de service.

Rompre l'isolement des chirurgiens au bloc

"Et moi, je vais voir ce que lui voit, parce que le casque-ordinateur a des caméras. Je vais pouvoir communiquer avec lui, même ajouter des hologrammes à son champ de vision pour pouvoir lui donner les informations qui vont lui permettre de ne plus être dans cette situation de difficulté", poursuit le professionnel. "Le chirurgien, grâce à cet outil, n'est plus tout seul, isolé au bloc opératoire.

L'objectif de cette technologie : permettre de limiter au maximum les erreurs médicales humaines. De plus, l'outil reste "abordable" : entre 2.500 et 4.000 euros le casque. A Bobigny, en Seine-Saint-Denis, tous les blocs disposent de ces lunettes de réalité mixte. Plusieurs hôpitaux français pourraient adopter ce nouvel outil rapidement.