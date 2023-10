Grippe aviaire : la vaccination obligatoire a débuté dans une exploitation dans le Gers

Dans cette ferme de Labarthète, éloignée de tout et uniquement accessible par une route sinueuse, les vétérinaires sont à pied d'œuvre. Les piqûres du vaccin contre la grippe aviaire sont effectuées loin des regards pour des raisons sanitaires. Une opération qui a demandé énormément de préparation et de précision.

"C'est un soulagement pour nous"

"Il y a d'un côté les animaux non-vaccinés et de l'autre côté les animaux vaccinés. Ils sont mis dans des bassines qui sont ensuite montées sur la table de vaccination. Les vaccinateurs piquent ensuite soit entre les deux ailes de l'animal, soit un peu plus haut dans le cou" explique Alice Marchet, l'une des professionnelles chargées d'administrer les doses.

Rien que dans l'après-midi, 10.000 animaux ont reçu une dose du vaccin dans cette ferme. Pour Damien Dubosc, qui travaille avec ses deux frères sur l'exploitation, le lancement de cette campagne de vaccination est une véritable libération : "Ça faisait des mois qu'on attendait ce moment-là. C'est un soulagement pour nous, c'est un outil qui nous permettra de travailler beaucoup mieux et de ne plus avoir toutes ces crises". Mais une seule dose n'est pas suffisante pour protéger les canards, pour qu'ils soient totalement protégés, ces animaux vont devoir recevoir un rappel sous 28 jours.