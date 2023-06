Grâce à l'intelligence artificielle, des personnes tétraplégiques pourront bouger à nouveau

Il y a quelques semaines, un paraplégique s'était remis à remarcher seul sur ses deux jambes après avoir passé douze ans dans un fauteuil. Une prouesse possible après plusieurs années de recherche grâce à l'intelligence artificielle. Les équipes scientifiques s'apprêtent à lancer un nouvel essai clinique pour restaurer cette fois-ci, la fonction des mains et des bras chez des patients tétraplégiques.

Après avoir implanté des électrodes sur les parties du cerveau qui contrôlent les mouvements des bras et des mains, des signaux électriques sont générés à chaque fois que le patient pense à faire bouger l'un de ses membres. L'intelligence artificielle intervient ensuite pour décoder chaque signal, et le transformer en mouvement.

Une interface cerveau-machine

"On est obligé de créer un modèle spécifique pour chaque patient qui permet en fait d'identifier les caractéristiques uniques du signal électrique du cerveau. Le patient, si on lui demande par exemple de bouger son bras, on va enregistrer l'activité électrique cérébrale correspondant à ce mouvement qu'il a essayé de faire. Et cette trajectoire est décodée en temps réel grâce au modèle", détaille Guillaume Charvet, scientifique responsable de cette interface cerveau-machine.

Plus le patient utilise l'interface cerveau-machine, plus il nourrit cette intelligence artificielle. Il crée ainsi lui-même les données qui permettent à l'ordinateur d'interpréter les pensées pour les transformer en mouvement, et pouvoir à nouveau bouger.