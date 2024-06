Forum de la vaccination : Macron appelle à «renvoyer le choléra au passé»

Le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi lors d'un forum mondial sur la vaccination à "renvoyer le choléra au passé" alors qu'une épidémie frappe actuellement "la moitié de l'Afrique". La flambée mondiale de choléra est "l'illustration la plus criante, la plus cruelle de la nécessité de l'effort que nous sommes en train de conduire", a déclaré le président à l'occasion de ce sommet où plus d'un milliard de dollars ont été annoncés pour renforcer la production locale de vaccins en Afrique.

"Le choléra frappe aujourd'hui durement la moitié de l'Afrique. Depuis quelques semaines, le territoire de Mayotte est aussi touché" et "notre initiative pour démultiplier les capacités de production locales prend tout son sens parce qu'elle permet de renforcer cette souveraineté, mais aussi une rapidité de réaction", a-t-il ajouté. "Un vaccin efficace et peu coûteux existe contre le choléra. Or, nous nous trouvons aujourd'hui face à une pénurie mondiale car il n'y a plus qu'un seul producteur qui est loin, très loin du continent africain", à savoir EuBiologics, en Corée du Sud, a rappelé le chef de l'État.

Il a annoncé qu'une "chaîne de production de vaccins contre le choléra pourra être déployée en Afrique" par le laboratoire sud-africain Biovac dont les investissements seront soutenus de "manière prioritaire" par le nouveau mécanisme pour accélérer le financement de production de vaccins sur le continent. La France consacrera 10 millions d'euros pour accélérer la production de ce vaccin contre le choléra en Afrique du Sud, a précisé Emmanuel Macron, invitant les bailleurs "présents ici, à rejoindre cette initiative contre le choléra, aux côtés de douze pays et organisations présents" au forum.

"Protéger les autres c'est nous protéger nous-mêmes", a déclaré le président français, rappelant que la santé est un "droit fondamental" et appelant à bâtir "un marché africain du vaccin".