Fin du masque obligatoire en extérieur : qu'en pensent les Français ?

REPORTAGE

Les premiers allégements liés aux restrictions sanitaires entrent en vigueur ce mercredi. Il n’y a désormais plus de jauges dans les lieux qui reçoivent du public, par exemple dans les stades ou les salles de spectacle. Le télétravail , même s’il reste recommandé, n’est plus imposé. Et le masque n’est plus obligatoire en extérieur, dans toutes les villes de France comme c’était déjà le cas notamment à Paris. Une mesure qui ne fait pas forcément l’unanimité.

Beaucoup ne portaient déjà plus leur masque dehors

Pour beaucoup de personnes rencontrées dans le centre-ville de Strasbourg, pouvoir retirer son masque en extérieur est évidemment une bonne nouvelle. Encore fallait-il savoir que jusqu’à maintenant, il était obligatoire : "Je suis ravie de l’apprendre", s’amuse une passante. "Je n’étais pas au courant. En tout cas moi ça fait longtemps que je ne le porte plus à l’extérieur", assume-t-elle.

"Moi, je savais que c’était obligatoire, mais je ne respectais pas cette mesure", reconnaît une autre jeune femme. "Je trouve aberrant de porter le masque en extérieur, même si cela reste très important à l’intérieur, donc c’est une bonne chose", précise un médecin qui a lui aussi déjà devancé cet allégement de la mesure. "Cela donne un peu d’espoir pour la suite et pour l’allègement des restrictions, c’est une bonne chose", se réjouit une passante.

"Il est trop tôt pour retirer les masques !"

Tout le monde admet sans mal que le masque est contraignant, gênant. Mais dans cette rue commerçante très fréquentée de Strasbourg, certains trouvent que le retirer dès maintenant est prématuré. "C’est trop tôt, trop tôt, trop tôt", s’exclame cet homme. "Moi, j’ai fait mes trois vaccins et j’ai quand même attrapé cette saloperie. Il faut que les gens mettent le masque" insiste-t-il.

"Je suis pour le garder encore un peu, avec tous ces variants qui reviennent, qui repartent", surenchérit de son côté une dame. "On ne sait jamais ce qu’il peut arriver", confirme une jeune femme. "Peut-être qu’après-demain, ils nous diront finalement que ce n’est pas une bonne chose et qu’on doit remettre notre masque, donc je ne me prononce pas encore là-dessus", conclut-elle.

Si le masque n’est donc désormais plus obligatoire en extérieur, la préfecture du Bas-Rhin appelle chacun à faire preuve de bons sens et de responsabilité. Si l’on se trouve dans une foule, une file d’attente ou sur un marché par exemple, il est toujours recommandé de porter son masque.