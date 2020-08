En pleine canicule, attention aux nourrissons

INTERVIEW

Les fortes chaleurs continuent de faire suffoquer les Français. Mercredi matin, 13 départements du Nord et d’Ile-de-France étaient toujours en alerte rouge à la canicule. Parmi les plus vulnérables, il y a les personnes âgées, mais aussi les bébés. "Un nourrisson est fait de beaucoup plus d’eau que les adultes, donc il se déshydrate très vite", a expliqué la pédiatre Muriel Dupuis mercredi matin sur Europe 1.

Ventilateur, brumisateur et gant frais

Comment reconnaître un nourrisson déshydraté ? "Il a la bouche est sèche, il est grognon et peut aussi avoir de la fièvre", poursuit la médecin, avant de donner quelques conseil : "quand il se réveille la nuit, il faut lui donner à boire et essayer de rafraîchir la pièce avec un ventilateur. Mais il ne faut pas le placer directement sur lui, pour ne pas qu’il ait un coup de froid". Elle recommande également d’utiliser un brumisateur ou un gant frais, en privilégiant le crâne et le ventre.

>> LIRE AUSSI - Santé : les cinq erreurs à éviter en cas de canicule

"On peut également leur faire boire des 'solutions d’hydratations', des sachets que l’on met dans l’eau qui apportent des sels minéraux, un peu de sucre et qui hydratent plus que de l’eau pure", continue Muriel Dupuis. "On n’emmène pas non plus un petit nourrisson à la plage. Même sous la tente UV, il va avoir trop chaud", conclut la pédiatre.