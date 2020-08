Santé : les cinq erreurs à éviter en cas de canicule

Comment bien se comporter durant la canicule ? Le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, explique quels sont les comportements à proscrire tant que la chaleur est trop intense, mais aussi les détails auxquels faire attention afin de ne pas trop souffrir de la chaleur ou de la déshydratation. Voici les cinq erreurs à ne pas commettre pendant la canicule.

Se méfier du soleil et de la chaleur

Tout d'abord éviter l'activité physique. Ce n'est pas le moment de faire du sport en extérieur, cela augmente fortement le risque d'insolation ou le coup de chaleur. C'est d'autant plus grave que ces problèmes touchent directement le cerveau et créent des maux de tête, des vertiges et puis de la fièvre qui peut nécessiter une consultation en urgence.

Attention donc aux effets du soleil, notamment dans les espaces clos comme les voitures. Il ne faut surtout jamais laisser un enfant ou un animal dans une voiture, seuls, avec les vitres fermées, car ils peuvent avoir un coup de chaleur et décéder en quelques minutes.

Eviter la déshydratation

L'autre indicateur à surveiller c'est la déshydratation. L'alcool et les boissons sucrées ne sont pas adaptées car ils ont un rôle diurétique, ils vont donc inciter à faire pipi, ce qui va naturellement faire perdre de l'eau. Leur consommation est donc à limiter.

Par ailleurs, il est important de ne pas attendre d'avoir soif pour s'hydrater, car c'est déjà trop tardif. La réhydratation peut se faire en mangeant des fruits et des légumes forts en eau comme la pastèque, le pamplemouse, la tomate ou le concombre et la carotte. Si vos urines sont trop foncées, c'est que vous ne buvez pas suffisamment.

Attention aux médicaments

Enfin, il convient de faire attention aux médicaments, notamment les diurétiques, utilisés en cas d'insuffisance cardiaque qui peuvent aggraver une déshydratation. Les antibiotiques eux peuvent s'accumuler dans le sang. Les anti-inflammatoires risquent de se retrouver en surdosage et provoquer une insuffisance rénale, si vous ne buvez pas suffisamment.

Des solutions de réhydratations orales pour enfants et personnes âgées sont disponibles en pharmacie. Chez les nourrissons, pour les mamans qui allaitent, ne pas hésiter à donner un peu plus le sein, car le lait maternel à une composition relativement proche de l'eau.