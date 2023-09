Rendez-vous médicaux : des infirmiers formés pour des opérations afin de réduire les délais d'attente

Dans une salle de consultation classique, à côté de son bureau et de son ordinateur, Jimmy Guibert, infirmier en cardiologie interventionnelle, dresse son matériel et prépare sur la table d'examen, le champ opération au niveau de la poitrine de sa patiente. Une incision au bistouri d'à peine six millimètres de largeur pour faire glisser sous la peau le dispositif de cinq centimètres de longueur. La petite prothèse est implantée en quelques secondes, une opération qui a été possible grâce à une formation qu'a suivi l'infirmier.

Raccourcir le délai de prise en charge de 6 mois à 1 seul

Pendant plusieurs mois, Jimmy Guibert a observé, analysé les gestes des médecins, dont ceux du Dr Amelot. Pour ce cardiologue, déléguer cette manipulation présente plusieurs avantages : "l'intérêt est que l'on peut se consacrer à d'autres tâches comme des consultations et raccourcir leur délai de prise en charge". Aujourd'hui, en moyenne, il faut attendre six mois pour obtenir un rendez-vous pour une implantation d'un moniteur cardiaque.

Avec à la délégation aux infirmiers, l'objectif est de réduire ce délai à un mois.