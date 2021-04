Quatre conseils pour éviter d'avoir mal ou dos en télétravail

Le télétravail fait désormais partie intégrante de notre vie. Et depuis qu'il s'est installé, les douleurs dans le bas du dos, mais également au niveau des épaules, augmentent. Comment faire pour les éviter ? Comme chaque jour dans la matinale d'Europe 1, le médecin vous livre ses meilleurs conseils pour prendre soin de votre santé.

"Les chiffres sont impressionnants : 70 % à 80 % des adultes souffriront du dos un jour au cours de leur vie. Et ce chiffre est en constante augmentation depuis la fin du 20ème siècle. Avant, les hommes et les femmes pratiquaient plus d'activités physiques. Ils prenaient moins la voiture, marchaient plus, faisait plus de vélo, n'avaient pas de téléphone portable. Les gens étaient plus musclés, ce qui est synonyme d'un dos en meilleure santé.

Faire du sport

Le premier conseil simple est de pratiquer une activité physique. Cela va protéger votre dos, comme le confirme de nombreuses études, dont une Norvégienne, auprès de 50.000 personnes. Les douleurs musculosquelettiques, c'est à dire les douleurs de dos ou les douleurs articulaires, étaient 30% moins fréquentes chez ceux qui faisaient de l'activité physique trois fois par semaine. Alors, quel sport pratiquer ? Souvent, on conseille de faire de la natation. On trouve toujours de bonnes excuses pour ne pas en faire : je n'ai pas de bonnet de bain, j'ai pas de slip et je ne sais pas nager. Sachez que le meilleur sport, c'est tout simplement celui que vous aimez.

S'étirer

Pour ceux qui ne sont pas très sportifs, je vous propose quelque chose de très simple : pandiculer. Plusieurs fois par jour. Cela veut dire s'étirer les muscles des bras et des jambes, un peu comme le font les chats. Ça vous permet notamment d'augmenter vos amplitudes articulaires, de baisser vos tensions musculaires et même d'avoir une action relaxante. Et pour ceux qui ne voudraient pas faire le chat : téléchargez une application de la sécurité sociale gratuite "Active Dos" où vous allez trouver de nombreux exercices d'étirements pour faire le chameau, le cobra ou la girafe. Il y en a pour tout le monde.

Marcher

Enfin, il n'existe pas de position idéale pour télétravailler, mais la pire des positions, c'est la station assise prolongée. Ça va étirer les muscles du dos et donc vous donner un lumbago. C'est parce que vous êtes à la maison qu'il ne faut pas faire de pause, ce n'est pas parce qu'il y a pas de collègues qu'on doit continuer à travailler toute la journée. Et donc, levez-vous et marchez plusieurs fois par jour.

Méditer

Pour ceux qui souffraient du dos de façon chronique, la composante émotionnelle de la douleur prend souvent une place importante. Bonne nouvelle : il est possible de l'améliorer, notamment grâce à la méditation ou même l'hypnose. Il existe donc des solutions simples pour un problème qui paraît plutôt compliqué. Mais vous allez voir qu'avec de petits conseils, on peut tous y arriver."