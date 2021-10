Et si vous arrêtiez d'avoir peur ? Les conseils d'un psychiatre pour vaincre vos phobies

INTERVIEW

La peur peut s'avérer protectrice face à certaines situations, mais que faire lorsque celle-ci devient un handicap au quotidien ? Est-il vraiment possible de vaincre ses phobies ? Tour d'horizon des solutions avec Antoine Pelissolo, psychiatre et auteur du livre Les idées reçues sur les phobies (Ed. Cavalier Bleu).

Se confronter à ses peurs, est-ce utile ?

Quand on parle de guérir de sa phobie, on dit souvent qu'il faut se confronter directement à sa peur. Le traitement doit-il toujours passer par une sorte de désensibilisation ? "La plupart du temps, toutes les peurs qu'on peut avoir, on finit par s'y confronter. Mais c'est vrai qu'il y a un problème d'apprentissage. Les phobies sont des peurs apprises de manière excessive. Donc, il faut les déprogrammer par la désensibilisation", explique le psychiatre.

Cette méthode appelée TCC (thérapie cognitivo-comportementale) est la manière la plus structurée pour se faire soigner si on a besoin d'aide professionnelle. "On essaye d'analyser le problème parce qu'il faut comprendre d'où ça vient. Il faut se dire que l'objet dont on a peur n'est pas vraiment dangereux. Le but : déprogrammer cette réaction de peur et surtout se déshabituer", explique-t-il.

La phobie : une double peur

Combien de temps faut-il précisément afin de vaincre ses phobies ? "Ça dépend des phobies. Les phobies les plus simples sont en général les animaux ou l'obscurité. Ceux-là peuvent aller très vite en quelques séances." En revanche, les phobies comme l'agoraphobie, sont beaucoup plus complexes niveau traitement. "Souvent, il y a d'autres traumatismes derrière ce type de peur. Ça va être un peu plus long, mais c'est quand même une histoire de quelques mois. Toutes les phobies se soignent", insiste-t-il.

La méthode la plus efficace selon le psychiatre c'est d'être confronté à nos peurs d'une manière progressive. "Le secret de la méthode, c'est de faire petit à petit, pour pas que ça soit brutal. Sinon, c'est trop traumatisant pour que l'organisme comprenne", a-t-il insisté. "En fait, quand on a une phobie, on a à la fois une double peur. On a la peur de l'objet en lui même, mais ça reste souvent très exagéré. On a conscience soi même que c'est absurde en général, mais surtout, on a peur d'avoir peur", a indiqué le professionnel de santé.

La réalité virtuelle pour vaincre ses peurs

Antoine Pelissolo utilise même la réalité virtuelle pour traiter ses patients. "Grâce à un immersion avec le casque de réalité virtuelle, on voit tout en trois dimensions et surtout, on peut interagir. Vous pouvez vous promener dans un zoo où il y a les animaux. Ou monter dans un avion pour ceux qui ont cette phobie. C'est pour les choses qu'on peut pas faire tous les jours", lance-t-il.

Le psychiatre a déconseillé de prendre des médicaments afin de vaincre ses phobies. "C'est une mauvaise solution parce qu'elle ne marche pas à long terme. En plus, il y a un souci souvent avec ces anxiolytiques qui développent une forme de dépendance chez le patient." Si votre phobie vous pourrit la vie, Antoine Pelissolo conseille fortement d'aller consulter un professionnel car toute grande peur peut être soignée.