Ernesti : connecter les aidants familiaux pour leur proche en perte d’autonomie à des étudiants en santé

LA FRANCE BOUGE

Ernesti connecte les aidants familiaux recherchant une présence de nuit pour leur proche en perte d’autonomie à des étudiants en santé. Ces étudiants en formation médicale ou paramédicale viennent alors passer toute la nuit (de 20 heures à 8 heures) au domicile de l’accompagné.

N’effectuant ni soin ni ménage, ils assurent le plus important : une présence humaine bienveillante, rassurante et sécurisante. Ernesti rassemble déjà plus de 2.000 étudiants en santé dans les 15 plus grandes villes de France, et a pour objectif d’être présent sur tout le territoire en 2020.

Quentin Zakoian, président et fondateur d’Ernesti : "Les nuits sont de véritables casse-têtes pour les aidants familiaux. Dès que des problèmes de chutes et d’angoisses apparaissent les nuits, il n’y a souvent pas d’autres choix que de réaliser l’entrée en institution de leur proche – ce que beaucoup ne souhaitent pas. Nous proposons avec Ernesti une alternative."