Enfants obèses : cinq astuces pour les aider à perdre du poids

Le surpoids n'est pas qu'un problème d'adultes. Au total, 20% des enfants et des adolescents souffrent de problèmes de poids et d'obésité. Une question à prendre très au sérieux : les enfants obèses ou en surpoids développent en effet de nombreuses carences en fer et vitamines D, pourtant nécessaires pour leur développement et leur croissance. Comment les parents doivent-ils réagir ? Comment prendre en charge ces enfants ? Réponse en cinq points avec Béatrice Dubern, pédiatre à l'hôpital d'enfants Armand-Trousseau à Paris, invitée de l'émission Bienfait pour vous, sur Europe 1.

Réduire les portions

Les parents donnent des portions trop importantes à leurs enfants. Les gens ont tendance à donner à manger autant à des petits enfants qu'à des adolescents. Or, les adolescents mangent plus, ils ont davantage de besoins nutritionnels. Il est donc nécessaire de réduire les portions. Une technique imparable : utiliser une assiette à dessert pour le repas de son enfant car c'est visuel. L'enfant n'aura pas l'impression d'avoir moins à manger et ne se sentira pas frustré.

Contrôler le goûter

C'est important que les parents contrôlent un petit peu le goûter. Les enfants sont souvent seuls du goûter jusqu'au dîner du soir, qui est parfois tardif. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des craquages car les enfants s'ennuient. Ils vont grignoter, manger, se servir dans le réfrigérateur. Il n'y aura pas de conséquences pour les enfants qui n'ont pas de prédispositions. Mais c'est plus problématique pour un enfant qui a tendance à prendre du poids.

Faire attention aux carences

La carence en fer est très fréquente chez les enfants en surpoids. Les sources principales de fer chez les enfants sont en effet la viande ou le lait, pour la croissance des petits. Or, actuellement, il y a de moins en moins d'enfants qui mangent de la viande, en particulier de la viande rouge. Cela participe à une carence en fer importante, en particulier chez les enfants obèses, parce qu'il y a une inflammation dans le tissu gras.

Quand on manque de fer de façon trop prolongée, on a une anémie. Le taux d'hémoglobine baisse, et cela favorise les infections virales et les otites. Cette carence peut aussi entraîner des problèmes de développement du cerveau. Il est donc nécessaire de complémenter ces enfants.

Rééquilibrer l'alimentation

Comme pour les adultes, les régimes ne fonctionnent pas. Il faut rééquilibrer l'alimentation de l'enfant, sans générer de frustration. Consulter un(e) diététicien(ne) peut être une solution si l'enfant est en souffrance et désire maigrir.

Opter pour un traitement

Des nouveaux traitements existent pour favoriser la perte de poids des enfants obèses. Ces médicaments s'appellent les analogues du GLP-1 et agissent sur la sensation de faim. Ils étaient initialement utilisés contre le diabète.