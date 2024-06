Obésité : comment endiguer cette maladie qui touche un adulte sur cinq en France ?

L'Observatoire français d'épidémiologie de l'obésité (Oféo) dresse, dans une dernière étude, une photographie de l'obésité en France. Selon cette étude, une personne sur deux se trouve en situation d'obésité ou de surpoids. Dans le détail, un adulte sur trois est en surpoids, et un sur cinq en situation d'obésité. C'est dans les territoires d'outre-mer qu'il y a le plus de personnes concernées par l'obésité : 22% contre 15% en Ile-de-France ou en Occitanie par exemple.

Corrélation entre précarité et obésité

L'enquête révèle par ailleurs qu'il y a une corrélation directe entre précarité et obésité, comme l'explique Annick Fontbonne, épidémiologiste à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). "L'inflation, le fait qu'il y a beaucoup de foyers en insécurité alimentaire, car ils n'arrivent pas à s'alimenter correctement, avec des aliments de bonne qualité nutritionnelle", pointe-t-elle.

Ces personnes concernées "achètent les produits les moins chers, et ce sont des produits industrialisés, trop gras, trop salés, trop sucrés, etc", note l'épidémiologiste au micro d'Europe 1.

Des mesures à prendre d'urgence

Selon Annick Fontbonne, des mesures doivent donc être prises par les pouvoirs publics. Parmi elles, "subventionner l'accès à des aliments de type fruits et légumes, et taxer les produits qui sont défavorables à la santé", mentionne-t-elle. Il faut effectivement agir vite pour stopper cette épidémie d'obésité. Chaque année en Europe, 1,2 million de personnes meurent à cause de leur surpoids.