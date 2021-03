En Moselle, des tests salivaires à domicile pour 2.000 enfants de crèche

"Tu vas cracher dans un tube pour le test d'accord ? C'est pour le petit virus", demande une mère à sa fille devant les portes d'une crèche mosellane. Après les lycées, les collèges et les écoles, les tests salivaires pour détecter le coronavirus débarquent dans les crèches. L'expérience se déroulera en Moselle, dans dix jours : les parents de 2.000 enfants, sur la base du volontariat, testeront leurs enfants avant de les amener le matin.

Un test à domicile

Le prélèvement se fera à la maison avec un kit que les parents ont pu récupérer à la crèche. Objectif : récolter un millilitre de salive dans un tube, ce qui n'est pas toujours évident avec les touts petits. "Soit votre enfant sait cracher et vous avez de la chance sinon il faut ouvrir le tube et récupérer la pipette que l'on vient placer sous la langue", explique Charles Pax, le dirigeant du laboratoire Espace Bio. Avant d'ajouter : "on a de la chance parce que plus les enfants sont petits, plus ils bavent."

Une méthode qui laisse perplexes certains parents. "Le mien il est tout petit donc je ne sais pas trop. Lui ne crachera pas !", lance une maman. Mais elle se ravise : "si ça peut aider à combattre ce virus et que l'on sorte de cette situation...".

Rassurer le personnel des crèches

Pour Isabelle Luc, l'adjointe à la petite enfance à la ville de Metz, ces tests réalisés à la maison sont aussi un moyen de "rassurer les professionnels". "Le gros souci, quand on accueille les enfants le matin, c'est qu'il y a d'autres choses à faire que la queue leu leu pour un test", poursuit-elle.

Les communes de Nantes, de Versailles, mais aussi l'Association des maires de France ont contacté les équipes mosellanes pour s'inspirer de leur protocole.