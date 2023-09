École maternelle : des enfants brûlés entre 2017 et 2022 après la mauvaise utilisation de produits ménagers

C'est un paradoxe qui peut surprendre. Pourtant, dans les écoles maternelles, des enfants ont été mis en danger, non pas par manque d'hygiène, mais par manque de prudence sur l'utilisation de certains produits ménagers. Ainsi, entre 2017 et 2022, près de 118 écoliers ont souffert de brûlures de la peau. En cause : des produits d'entretien corrosifs utilisés pour nettoyer les toilettes pendant cette période.

Les brûlures peuvent avoir de graves conséquences, certaines victimes ayant parfois besoin d'une greffe. "Il s'agissait souvent de brûlures sur les fesses de petites filles de moins de six ans qui s'étaient assises sur une cuvette des toilettes pour lequel le produit n'avait pas été bien utilisé", explique au micro d'Europe 1, Juliette Bloch directrice de la vigilance et des alertes sanitaires à l'Anses.

Ne pas hésiter à le signaler

Souvent, "soit le produit avait été utilisé pur alors qu'il aurait dû être dilué, soit on a pu se retrouver dans le cas où on a utilisé un produit pour le sol pour désinfecter des tables en contact avec la peau des personnes", poursuit la directrice.

"Ce que l'Anses recommande pour éviter ce genre de blessures, c'est déjà d'utiliser des produits qui sont appropriés aux surfaces à désinfecter, et aussi des produits dont le mode d'emploi est clair et simple. Quant aux parents qui observeraient ça sur les fesses de leur enfant au retour de l'école maternelle ou de l'école primaire, il faut qu'ils le signalent à l'école parce que très vraisemblablement d'autres enfants peuvent être concernés. Et puis ça voudra dire qu'il faudra prendre des mesures de prévention dans l'école", conclut Juliette Bloch.