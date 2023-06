Déserts médicaux : l'abonnement proposé par Ramsay critiqué par les médecins

Payer 11,90 euros par mois pour avoir accès à un médecin 24/24 et 7/7 ? C'est l'idée du groupe Ramsay Santé, premier groupe de cliniques privées en France, qui a lancé un abonnement via une plateforme de téléconsultation. Seule limite, un maximum de 20 téléconsultations annuelles. Le groupe entendait proposer une alternative aux habitants des déserts médicaux. Mais depuis le lancement de cette offre il y a un an, les médecins dénoncent cette initiative aujourd'hui alors qu'il y a un manque de plus en plus important de médecins dans les déserts médicaux.

Une américanisation du système de soins

Le docteur Fabienne Yvon dénonce une américanisation du système de soins. Seuls les plus aisés y auraient accès. Par ailleurs, selon la déléguée nationale du syndicat MG France, un abonnement mensuel pour avoir un médecin au bout du fil ne résoudra pas les problèmes structurels. "Ce dont on a besoin sur le terrain, ce sont des médecins généralistes qui prennent en charge les patients de façon globale et non pas en une seule fois et sans connaître le patient", constate-t-elle au micro d'Europe 1.

Pour Jean-Marcel Mourgues, président de l'ordre des médecins, cette plateforme n'est en réalité que peu utilisée par les habitants des déserts médicaux. "Je suis moi-même en exercice dans un désert médical. Ce que l'on voit d'abord, c'est le taux très important dans ces déserts de la population frappée de l'illectronisme, c'est-à-dire qui n'est pas acculturée au numérique. Donc c'est un faux argument", souligne-t-il. Le groupe Ramsay Santé assure qu'un tiers des appels sont effectués en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux.