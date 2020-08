Cyclistes et joggeurs peuvent circuler sans masque à Paris et en petite couronne

Les cyclistes et les joggeurs vont finalement être autorisés à circuler à Paris et en petite couronne sans masque, dont le port obligatoire pour les piétons entre en vigueur vendredi matin, a annoncé la préfecture de police. La mairie de Paris avait demandé vendredi au préfet de police de revenir sur l'obligation du port du masque dans Paris pour les cyclistes et les joggeurs.

"Le port du masque ne sera pas exigé" pour les personnes "exerçant une activité physique au titre de la course à pied ou du vélo", a fait savoir dans un communiqué la préfecture de police.

Encore obligatoire dans d'autres villes

A Lyon, Nice, Lille, ou encore à Rouen, le masque est encore obligatoire pour les cyclistes.

Sur son site internet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne recommande pourtant pas de porter de masque en cas d'activité physique : "Il ne faut PAS porter de masque quand on fait de l’exercice car les masques peuvent réduire l’aisance respiratoire. La transpiration peut entraîner une humidification plus rapide du masque, rendant la respiration plus difficile et favorisant la croissance des micro-organismes. Pendant l’exercice, la principale mesure de prévention consiste à garder une distance physique d’au moins un mètre avec les autres", explique ainsi l'institution.