«Croivent», «voyent»... Oui, les fautes de français ont aussi des conséquences sur notre cœur

"Ils croivent", "le père à Manon", etc... Et si les fautes de français avaient également des conséquences sur votre cœur ? En plus de heurter certaines oreilles, une étude publiée dans la revue Journal of Neurolinguistics révèle que les fautes de grammaire peuvent avoir un impact négatif sur le cœur.

L'expérience a été réalisée par un chercheur lui-même très agacé par les fautes de grammaire. Pour savoir si cette exaspération entraîne une réaction physique, les participants ont alors écouté 40 phrases en anglais, dont la moitié contenait des erreurs.

"Une anomalie"

Résultat, parfois, à l'écoute d'une coquille, le cœur "saute" un battement, le rythme cardiaque se décale. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre cerveau ne s'attend pas à entendre une telle erreur, ce qui entraîne comme un effet de surprise. "Le cerveau fonctionne par un mécanisme prédictif, c'est-à-dire qu'on fait au quotidien, de manière très automatique, des prédictions sur le monde. Et on va sans cesse comparer la prédiction qu'on a faite à ce qu'on perçoit", explique au micro d'Europe 1 le psychiatre Anton Iftimovici.

"Lorsqu'il y a des erreurs par rapport à ce qu'on avait prédit, cette faute-là va être perçue comme une anomalie par le cerveau", poursuit-il. Et avec le niveau des Français en grammaire, votre cœur n'a pas fini de dysfonctionner. Selon un récent sondage IFOP, seulement 6 Français sur 10 ont obtenu au moins 12 sur 20 à test d'orthographe.