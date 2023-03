Croissants industriels : 60 Millions de consommateurs alerte sur la présence de résidus de pesticides

Nos croissants en supermarchés sont-ils dangereux pour notre santé ? C'est la question que s'est posée le magazine 60 Millions de consommateurs, qui a analysé les croissants industriels vendus en boulangerie et dans les hypermarchés, et qui représentent 80% de ceux que l’on mange. Pour ce faire, 13 croissants ont été sélectionnés, tous issus de chaînes de boulangerie ou de l’espace viennoiserie en supermarché.

Résidus de pesticides

Le résultat : dans presque toutes les célèbres viennoiseries, 60 Millions de consommateurs a retrouvé du Piperonyl butoxide. "C'est une substance que les agriculteurs ont utilisé pour booster, si vous voulez, l'activité des pesticides" dans leurs exploitations, explique Patricia Chairopoulos, qui a réalisé l'enquête.

Et les faits sont là : sur les 13 croissants étudiés, issus de supermarchés ou de chaînes de boulangerie, la moitié contient des résidus de pesticides. Certains croissants en cumul même trois différents, en très petite quantité, et dans les limites autorisées. Mais l'exposition commence dès le petit déjeuner.

Des effets cocktails ?

"Ce qui est ennuyeux, c'est de trouver déjà, des traces de pesticides dans un produit de gourmandise. Et puis surtout, on en trouve là, mais on en trouve malheureusement dans énormément d'autres produits industriels. Et il peut y avoir une accumulation si on est exposé à une multitude de résidus de pesticides. Et (le problème), c'est qu'on ne connaît pas justement les effets cocktails", poursuit la journaliste.

Alors, pour les amateurs de croissants, il est conseillé de privilégier les croissants faits maison chez le boulanger une fois de temps en temps, pour le plaisir.