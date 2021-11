Covid long : que savent les médecins de la maladie ?

Alors que la France connaît une importante reprise épidémique qui laisse planer la menace d'une cinquième vague, certains patients ne se sont toujours pas remis des vagues précédentes. C'est ce qu'on appelle le Covid long. Douleurs, fatigue, essoufflement : entre 700.000 et 2 millions de personnes en souffrent en France. Ce vendredi à Nancy, 200 médecins se réunissent à l'occasion du premier colloque scientifique sur le sujet.

Les femmes plus concernées

Le Covid long est désormais considéré par les praticiens comme une nouvelle maladie chronique. Problème : les médecins découvrent la maladie en même temps que leurs patients. Ils sont quand même parvenus à identifier que la maladie touchait davantage les femmes que les hommes et que la maladie n'était pas liée à la sévérité des symptômes au moment de l'infection, mais plutôt à leur diversité. Les personnes qui souffrent de Covid long ont souvent eu à la fois de la fièvre, des maux de têtes, mais aussi des troubles digestifs, respiratoires ou encore des vertiges.

Seulement voilà : il reste encore de nombreuses inconnues, notamment la cause de la maladie. "Le virus persiste plus de six mois après l'infection en toutes petites quantités dans certains réservoirs : tout en haut des descentes olfactives par exemple. D'autres ont trouvé le virus sur des biopsies digestives. Il s'agit soit de virus soit de traces de virus qui font que le système immunitaire est en permanence inflammé", explique l'infectiologue Dominique Salmon-Ceron.

En attendant de confirmer la cause, on peut soulager les symptômes qui handicapent les patients. C'est aussi l'objectif de ce colloque : partager toutes les méthodes qui marchent pour aider au mieux les malades du Covid long.