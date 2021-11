Covid-19 : quels sont les chiffres de la reprise épidémique ?

Après plusieurs mois d'accalmie, la France est à son tour frappée par une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19. Cette nouvelle vague "est là", a ainsi confirmé mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Depuis deux semaines, le nombre de contaminations progresse très rapidement dans le pays, de l'ordre de 40 à 50% par semaine, et mercredi, pour la deuxième journée consécutive, Santé Publique France a enregistré plus de 20.000 nouvelles contaminations. Des chiffres qui n'avaient pas été atteints en France depuis le 25 août dernier.

Tous les indicateurs témoignent que le virus circule à nouveau beaucoup. Le taux d'incidence moyen pour toute la France est de 106 cas pour 100.000 habitants. Et des départements comme l'Ardèche ou la Haute-Corse dépassent 200 cas pour 100.000 habitants.

Plus de 7.600 personnes à l'hôpital

Par ailleurs, cette forte circulation du virus commence à se ressentir à l'hôpital. 7.663 personnes sont actuellement hospitalisées pour Covid-19 en France, et un tiers d'entre elles sont arrivées à l'hôpital ces sept derniers jours.

Mais il faut toutefois rappeler qu'il y a un an, à la même époque, au plus haut de la deuxième vague, il y avait plus de 33.000 personnes hospitalisées. La vaccination joue donc pour le moment bien son rôle de digue contre cette cinquième vague. Vaccination à laquelle il faut ajouter plus que jamais les gestes barrières de port du masque en lieu clos et d'aération.

