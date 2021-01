Covid-19 : 68.802 morts en France, 19.753 nouveaux cas en 24h

Selon les données de Santé publique France le nouveau bilan de l'épidémie de coronavirus s'établit à 68.802 décès en France. C'est 742 de plus que lors du précédent bilan. Toutefois, ces chiffres publiés mardi tiennent compte d'une réactualisation des données hebdomadaires dans les EHPAD où l'on compte 387 décès de plus que la semaine précédente. Les données des hospitalisations et réanimations montrent que l'épidémie semble se stabiliser à un haut niveau.

Stabilisation des hospitalisations et réanimations sur la durée

Le nombre de patients positifs découverts quotidiennement continue d'augmenter et est très élevé. On recense 19.753 nouveaux cas positifs en 24 heures. Le taux de positivité des tests demeure lui autour de 6,45 %. On recense 24.737 patients hospitalisés pour une infection au coronavirus, soit 109 de moins que la veille. Les données des services de réanimation sont, elles, légèrement à la hausse avec douze nouveaux patients en 24 heures, pour un total de 2.688.

Les données hospitalières semblent témoigner d'une stabilisation à un niveau élevé. Ces chiffres fluctuent chaque jour mais le nombre de patients hospitalisés est compris entre 24.000 et 25.500 depuis plus d'un mois tandis qu'en réanimation, l'on recense 2.600 et 2.700 depuis trois semaines.