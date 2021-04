Covid-19 : toujours un peu moins de 5.900 malades en réa

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation est resté sous les 5.900 personnes dimanche, malgré un légère remontée, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Dimanche, on comptait 5.893 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue), contre 5.877 samedi. En 24 heures, 233 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 359 la veille.

Samedi le nombre de malades en réa était repassé sous la barre des 5.900, franchie en début de semaine. De seuils toutefois encore loin du pic de la première vague en avril 2020 (7.000). Le nombre total de personnes à l'hôpital est par contre remonté, avec 30.789 patients positifs au coronavirus actuellement hospitalisés, contre 30.329 la veille. Au total, 1.111 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures.

Plus de 4.5 millions de personne sont reçu une double injection de vaccin

Sur le plan des contaminations, 29.344 cas ont été enregistrés depuis la veille, avec un taux de positivité des tests stable, à 9,7% (sur les sept derniers jours, consolidé à J-3).

Concernant le bilan des morts, 100.762 personnes sont décédées du coronavirus en France depuis le début de l'épidémie, dont 75.592 à l'hôpital (+140 en 24 heures).

Côté vaccination, 17.096.271 injections ont été réalisées depuis le début de la campagne, dont 99.610 dimanche. 12.556.263 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, 4.540.008 en ont reçu deux.