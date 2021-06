Covid-19 : toujours moins de patients à l'hôpital, 30 millions de primo-vaccinés

Le nombre de patients atteints du Covid-19 a continué de décroitre, selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France, tandis que la barre des 30 millions de Français ayant reçu au moins une dose de vaccin a été franchie. L'agence sanitaire a annoncé 12.496 malades hospitalisés (contre 12.712 la veille et 14.532 samedi dernier), dont 198 entrés à l'hôpital ces dernières 24 heures (313 vendredi).

Dans les services de soins critiques - qui accueillent les cas les plus graves-, on comptait 2.110 patients (2.163 vendredi et 2.525 le 5 juin), dont 48 admis ces dernières 24 heures (66 vendredi). L'épidémie a causé la mort de 34 personnes en 24 heures, selon le chiffre publié samedi, portant le nombre total de décès à l'hôpital à un peu moins de 84.000 depuis le début de l'épidémie, début 2020 pour un total de 110.407 morts.

30 millions de primo-vaccinés

La barre des 30 millions de primo-vaccinés a été franchie ce samedi, avait annoncé dans l'après-midi le Premier ministre Jean Castex. "Objectif atteint! Merci à tous ceux qui se mobilisent pour la vaccination", a publié le chef du gouvernement sur Twitter, alors que le chiffre de 30 millions de primo-injectés était initialement attendu pour mardi prochain.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 30.140.598 personnes ont reçu au moins une injection et 13.951.277 personnes ont reçu deux injections. Cela représente respectivement 57,4% et 26,6% de la population majeure. 15.670.139 de personnes ont un schéma vaccinal complet (deux doses ou une dose si vaccin à dose unique ou si vaccin pour une personne ayant eu le Covid-19), a précisé le ministère de la Santé.