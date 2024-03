Covid-19 : peut-on encore se faire tester gratuitement en pharmacie ?

C'était devenu une habitude depuis le début de l'épidémie de coronavirus, qui a engendré un confinement mondial en mars 2020. Quatre ans plus tard, les tests de dépistage du Covid-19 sont toujours disponibles en pharmacie. Mais sont-ils pour autant toujours gratuits ? Avec une faible circulation du SARS-CoV-2 et des indicateurs toujours plus à la baisse selon Santé publique France, la réglementation avait évolué en mars 2023. Aujourd'hui, les conditions de remboursement ont évolué et la prise en charge à 100% par l’Assurance maladie n’est plus automatique.

Exceptions pour les populations fragiles

Le prix du test, facturé 16,50 euros, est désormais pris en charge à hauteur de 70% par l’Assurance maladie et à 30% par la mutuelle du patient, si ce dernier en a souscrit une. Pour ces tests antigéniques, les personnes qui n’ont pas de mutuelle ont donc à régler le reste à charge, sauf si elles bénéficient de la complémentaire santé solidaire, cette dernière étant soumise à bas niveau de revenus.

Pour autant, des exceptions existent pour continuer à protéger les populations les plus fragiles. Une prise en charge intégrale est maintenue pour les professionnels de santé, les patients en affection longue durée (ALD), les personnes de 65 ans et plus, les mineurs, les femmes enceintes et les personnes faisant l’objet d’un dépistage collectif. A noter qu'il en va de même pour les tests PCR effectués en laboratoire, ces derniers étant soumis aux mêmes conditions de remboursement que les tests en pharmacie.