Covid-19 : l'Union Européenne donne son feu vert pour la version actualisée du vaccin Moderna

La Commission européenne a autorisé vendredi le vaccin de Moderna mis à jour pour cibler un sous-variant du Covid-19 très répandu à l'approche de l'hiver, après avoir déjà donné son feu vert à la version actualisée du vaccin de Pfizer-BioNTech. Si, depuis début mai, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne considère plus le Covid-19 comme une urgence sanitaire mondiale, le virus continue de circuler dans tous les pays, et de nouvelles souches continuent d'émerger.

Une mise à jour pour lutter contre les nouvelles souches du virus

L'Agence européenne des médicaments (EMA) avait recommandé en juin que les vaccins soient mis à jour pour cibler la souche XBB du virus, devenue dominante en Europe et d'autres parties du monde. Le vaccin actualisé du laboratoire américain Moderna, ciblant le sous-variant XBB.1.5 d'Omicron, a été approuvé pour les adultes et enfants de plus de 5 ans, qui devront en recevoir une seule injection quelles que soient leurs précédentes vaccinations reçues.

Début septembre, la Commission avait donné son feu vert au vaccin actualisé de Pfizer-BioNTech, également adapté pour mieux contrer le sous-variant XBB.1.5 avec une seule injection. Ces deux vaccins, qui offrent plus généralement une meilleure protection contre les autres variants actuellement en circulation, avaient été approuvés ces dernières semaines par l'EMA, le régulateur européen. La Commission a autorisé la mise sur le marché de ces vaccins actualisés dans le cadre d'une procédure accélérée afin de permettre aux Etats membres de préparer à temps leurs campagnes de vaccination d'automne et d'hiver.

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé lundi autoriser les mises à jour des vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech, au moment où le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 est en hausse aux Etats-Unis.