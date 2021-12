Covid : pourquoi les pédiatres n'ont-ils pas encore les doses pour vacciner les enfants ?

Lundi, la Haute autorité de santé (HAS) s'est prononcée en faveur de la vaccination anti-Covid des enfants de 5 à 11 ans. Les parents ont la possibilité de faire vacciner leurs enfants à partir de ce mercredi. Cette vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée par la HAS.

Des délais plus longs chez les pédiatres

Il est possible de se rendre dans un centre de vaccination accueillant des enfants. En revanche, pour se faire vacciner directement chez le pédiatre, les délais sont plus longs, alors même que la Haute autorité de santé a insisté sur le rôle des médecins traitants pour vacciner les enfants.

Brigitte Virey, la présidente du Syndicat national des pédiatres français s'étonne de cette situation : "Nous pourrons vacciner les enfants, mais nous ne pourrons pas le faire dans l'immédiat puisque nous recevrons les doses de vaccin uniquement en fin de semaine prochaine. Nous devons les commander et le délai est un peu long pour les obtenir", explique-t-elle.

Un flacon de vaccin par semaine

"Le problème, c'est qu'à chaque fois, nous ne pouvons commander qu'un seul flacon de vaccin. Donc, nous ne pouvons pas faire plus de dix doses de vaccin. Faire une vaccination de masse quand on ne reçoit qu'un seul flacon de vaccin par semaine... On va pouvoir avancer très, très lentement", reprend-elle. "On demande aux pédiatres de vacciner dans leur cabinet ou aux médecins généralistes, mais on ne nous fournit pratiquement pas en flacons."