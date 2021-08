Covid-19 : les malades en Martinique sont "jeunes, très jeunes", insiste Olivier Véran

Le ministre de la Santé Olivier Véran, en déplacement jeudi à Fort-de-France, a prévenu que les malades du Covid-19 actuellement hospitalisés en Martinique étaient "jeunes, très jeunes" et déploré qu'aucun patient en réanimation "ne soit vacciné". "La situation sanitaire est sans commune mesure avec ce que nous avons pu voir au cours des vagues précédentes et notamment en métropole", a affirmé Olivier Véran lors d'un point presse avec son collègue des Outre-mer Sébastien Lecornu à l'issue d'une visite du CHU de Fort-de-France.

"On ne ressort pas indemne de la visite de cet hôpital", a-t-il reconnu. "Les patients sont jeunes, très jeunes. Aux urgences, ils ont 40-50 ans. En réanimation, ils peuvent avoir 20 ans ou 30 ans", a-t-il souligné, alors qu'un forte vague de coronavirus frappe la Martinique et la Guadeloupe, deux îles où la population a été reconfinée.

Il "n'y a pas un seul patient vacciné en réanimation"

Selon le ministre de la Santé, les patients "ne sont pas forcément atteints de ce que l'on appelle des comorbidités. Ce ne sont pas forcément des grands obèses". "Ce sont des gens qui étaient en bonne santé il y a quelques jours et qui aujourd'hui sont sur le ventre, intubés, dans le coma dans les services de réanimation", a-t-il expliqué, soulignant qu'il "n'y a pas un seul patient vacciné en réanimation".

"Cela atteste de la nécessité de promouvoir la vaccination, de l'accélérer, de l'amplifier", a-t-il assuré, le taux de vaccination étant l'un des plus faibles en Martinique. "L'heure n'est plus au doute!", a-t-il souligné. Avant l'arrivée des ministres, une centaine de manifestants a protesté devant le CHU, notamment contre l'obligation vaccinale des soignants et le manque de moyens chroniques.