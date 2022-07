Covid-19 : le pic épidémique prévu au mois d'août ?

L'épidémie de Covid-19 repart à la hausse, avec plus de 124.000 cas détectés en 24h selon les tous derniers chiffres. Cela représente une hausse de 60% par rapport à la semaine dernière. Les hospitalisations sont également en hausse. Ce jeudi matin, le professeur Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique, estimait ce matin que "cette nouvelle vague ne va pas gâcher l'été, car nous sommes vaccinés", même s'il préconise "de reprendre la vaccination chez les plus âgés et se réinterroger sur un certain nombre de recommandations pour limiter les contaminations".

Une vague hospitalière en août ?

Une théorie partagée par Benjamin Davido, infectiologue et directeur référent Covid-19 à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches sur Europe 1 : "Une des inquiétudes sur le plan scientifique, c'est que l'on sait que les réinfections sont possibles et nombreuses. On imagine donc que si cette vague suit la même tendance que ce qui s'est passé au Portugal où elle a duré un peu plus de six semaines, on va se retrouver avec une vague difficile hospitalière en plein mois d'août", explique-t-il. Pour cela, il préconise "des mesures pérennes et dans des stratégies pérennes".

Lundi, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, "demandait aux Français de remettre le masque dans les transports", par civisme, face à la remontée des cas.