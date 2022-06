Covid-19 : Delfraissy prône «une quatrième dose dès maintenant pour les plus fragiles»

L'épidémie de coronavirus est-elle de retour ? Après deux mois de baisse, le nombre de cas positifs au Covid-19 semble bien repartir à la hausse, notamment en Ile-de-France où les chiffres ont fortement augmenté ces dix derniers jours. Le taux d'incidence au niveau national, a lui, bondi de 53% en sept jours. Une reprise épidémique confirmée par Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique : "Le Covid revient, mais on l'avait anticipé, puisqu'on avait dit qu'on aurait une nouvelle petite vague à partir du mois de juin, avec un pic probablement fin juin, début juillet", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

Une première vague dès maintenant, mais limitée ?

Cette reprise épidémique est liée à "un petit cousin d'Omicron. C'est BA.4 et surtout BA.5 qui arrivent du Portugal et de l'Afrique du Sud et donc il est en train 'd'envahir', de devenir dominant en France", selon Jean-François Delfraissy. Toutefois, le président du Conseil scientifique refuse de parler pour l'instant d'une "septième vague", même s'il estime "possible que cette vague arrive dès maintenant". Mais pas de panique, pour le médecin, elle "va être relativement limitée parce que beaucoup de gens ont été contaminés auparavant par Omicron et qu'ils sont vaccinés et elle n'aura aucune aura un impact limité sur le système de soins".

Jean-François Delfraissy pense plutôt que le variant BA.5 va réapparaître "au mois de septembre, donc c'est à ce moment-là que l'on pourra parler d'une nouvelle vague".

Vers un retour du masque dans les transports ?

Face à ce variant, qui se transmet "encore plus facilement que ses petits cousins BA.2 BA.3", Jean-François Delfraissy préconise pour les plus de 60 ans "une quatrième dose dès maintenant et de ne pas attendre le mois de septembre", avant d'expliquer que selon lui, on "ira probablement vers une quatrième dose pour l'ensemble de la population à l'automne".

Le président du Conseil scientifique recommande également "pour limiter l'importance de cette petite vague BA5 le retour des gestes barrières, mais aussi du masque dans les transports". En effet, depuis le 16 mai dernier, les Français ne sont plus obligés de porter le masque dans les transports en commun, comme le métro ou le train.