Covid-19 : «La vague sera bien là à la rentrée», selon un épidémiologiste

La présidente du nouveau comité scientifique, Brigitte Autran, a tenu à alerter, mardi 16 août, sur la grande probabilité d'une reprise épidémique à la rentrée. "Le scénario le plus probable est celui d’un pic épidémique à la rentrée. Sera-t-il dû à un nouveau variant ou au retour du froid ? Nous ne sommes pas devins, mais il est quasi certain qu’il y aura une vague à l’automne", prévient-elle dans les colonnes du Parisien. Interrogé au micro de Lionel Gougelot jeudi matin sur Europe 1, l'épidémiologiste Didier Pittet a tenu le même discours.

"Le Covid est beaucoup plus transmissible à l'automne"

"Il va y avoir la rentrée et la reprise des activités, le mélange des populations. Et puis, bien entendu, le changement de temps puisque même si le Covid n'est pas encore un virus saisonnier, on voit qu'il est beaucoup plus transmissible à l'automne", souligne-t-il.

"La vague sera plus importante que la dernière"

"Le variant ou les variants Omicron seront certainement ceux de la prochaine vague, puisqu'on vit une une ère Omicron depuis le début de cette année. Et donc, on ne peut pas tout prédire, mais il est certain que la vague sera sera bien là. Elle sera certainement plus importante que la dernière qui a été relativement modeste", alerte l'épidémiologiste.